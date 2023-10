21-jähriger in Neubrandenburg erstochen

Mehr zum Thema

Fenster von AfD-Parteibüro eingeschlagen: Ermittlungen Der Staatsschutz ermittelt wegen der Beschädigung des AfD-Parteibüros in Schwerin. Bereits am Freitag sei der Polizei gemeldet worden, dass eine Scheibe des Büros eingeschlagen worden sei, bestätigte am Samstag ein Polizeisprecher. Zuvor hatte die Schweriner Volkszeitung berichtet. Am Tatort wurden laut Polizei Spuren gesichert, die nun ausgewertet würden.

Schwesig: „Die irreguläre Migration muss eingedämmt werden“ Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig hat eine Reduzierung irregulärer Migration angemahnt. Die meisten Menschen in Deutschland sind dafür, dass wir Menschen, die vor Krieg und Verfolgung flüchten, Schutz geben. Das ist ein Gebot der Menschlichkeit, sagte die SPD-Politikerin der Schweriner Volkszeitung (Samstagsausgabe). Aber so, wie es momentan läuft, kann es nicht bleiben. Die irreguläre Migration muss eingedämmt werden.