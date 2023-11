2024 sollen Kühltürme in Grafenrheinfeld gesprengt werden

Mehr zum Thema

Nach Sex in der Kirche: Altar muss wohl neu gesegnet werden Nach dem Sex in einer oberbayerischen Kirche muss dort womöglich der Altar neu gesegnet werden. Insbesondere mit Rücksicht auf das religiöse Empfinden der Gläubigen ist eine solche Schändung durch einen Bußritus nach Maßgabe der liturgischen Bücher zu beheben, sagte ein Sprecher des zuständigen Erzbistums München und Freising. Ein solcher Bußritus sehe vor, dass der Altar abgedeckt und mit Weihrauch und Weihwasser neu gesegnet werde.