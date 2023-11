2024 Jahresausstellung zum südlichen Afrika

Mehr zum Thema

Unfall mit Rindern: Ein Tier verletzt, eins vermisst Nach einem Unfall am Montagmorgen ist ein ausgebüxtes verletztes Rind gefunden worden, ein zweites wird weiterhin vermisst. Nach Angaben der Polizei war ein Autofahrer am Montagmorgen mit zwei Tieren zusammengestoßen, die auf der Straße liefen. Bei einem am Dienstagmorgen am Straßenrand verletzt aufgefundenen Rind handelt es sich vermutlich um eines der Tiere, so ein Polizeisprecher. Die Polizei machte den Tierhalter ausfindig, die Identifizierung des verletzten Rindes stehe aber noch aus. Beide Tiere seien nach dem Unfall davongelaufen und zunächst im Nahbereich nicht gefunden worden, hieß es.

Rauchmelder führt Polizei zu mutmaßlichem Drogenhändler Ein Rauchmelder hat einen Feuerwehreinsatz ausgelöst - und die Polizei in Offenbach so zu einem mutmaßlichen Drogenhändler geführt. In der Wohnung eines 52-Jährigen entdeckten die alarmierten Einsatzkräfte Drogenutensilien, wie die Polizei Südosthessen am Dienstag mitteilte. Bei einer Wohnungsdurchsuchung hätten die Beamten daraufhin mehrere Kilogramm Amphetamine, mehrere Liter Liquid Ecstasy und eine sechsstellige Bargeldsumme sichergestellt.