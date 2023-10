2023 deutlich weniger Waldbrände als im Vorjahr

Brände haben in diesem Jahr vorläufigen Zahlen zufolge deutlich weniger Waldflächen zerstört als 2022.

29. Oktober 2023 um 08:39 Uhr

Waldbrände haben auch in diesem Sommer Feuerwehrleute und andere Helfer in Thüringen beschäftigt - allerdings vergleichsweise wenig. Das liegt vor allem auch an einem Monat.