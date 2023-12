2022 wieder mehr Beschäftigte im Gastgewerbe

Mehr zum Thema

Unfall auf A555: Tote noch nicht identifiziert Nach dem schweren Unfall auf der Autobahn 555 zwischen Köln und Bonn am späten Freitagabend ist die Identifizierung der beiden Toten noch nicht zweifelsfrei abgeschlossen. Es solle noch ein DNA-Abgleich vorgenommen werden, teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Köln am Montag mit. Bei dem nächtlichen Unfall waren in Höhe der Anschlussstelle Wesseling in Fahrtrichtung Bonn zwei Menschen in einem Kleinwagen verbrannt.