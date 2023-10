2022 weniger Biosprit aus Sachsen-Anhalt

Mehr zum Thema

Innenministerin mahnt Kampf gegen Automatensprenger an Um Geldautomatensprengern das Handwerk zu legen, müssen Polizei und Banken aus Sicht von Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang sehr eng zusammenarbeiten. Wir stellen fest, dass die Täter hoch spezialisiert, sehr konspirativ und auch skrupellos vorgehen, sagte die CDU-Politikerin am Mittwoch anlässlich einer vom Landeskriminalamt organisierten Fachtagung.

Raumausstattermeister neuer Präsident der Handwerkskammer Der Raumausstattermeister Andreas Dieckmann aus Elbingerode im Harz ist neuer Präsident der Handwerkskammer Magdeburg. Das teilte die Kammer am Mittwoch mit. Am Vortag hatte sich die Vollversammlung der Handwerkskammer demnach neu konstituiert. Sie ist oberstes Organ und Entscheidungsträger der Handwerkskammer Magdeburg, die nach eigenen Angaben derzeit 11.300 Handwerksbetriebe mit rund 63.000 Beschäftigten vertritt. Andreas Dieckmann löst den bisherigen Handwerkskammer-Präsidenten Hagen Maurer ab.