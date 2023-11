2022 über eine Milliarde Euro für Kinder- und Jugendhilfe

Mehr zum Thema

Holzerntemaschine in Brand: 600.000 Euro Schaden Eine Holzerntemaschine ist im Ilm-Kreis in Brand geraten. Dabei sei ein Schaden von 600.000 Euro entstanden, teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit. Während ein 32-Jähriger in Ilmenau-Roda damit arbeitete, sei die Maschine am Dienstagnachmittag aus bislang ungeklärter Ursache in Flammen aufgegangen. Verletzt wurde niemand.