200 Kilo schwerer Fels stürzt auf Auto

Winterliches Bayern: Schnee, Frost und Glätte erwartet Schnee, Frost und Glätte: In Bayern kehrt allmählich der Winter ein. Die neue Woche beginnt mit kalten Temperaturen zwischen ein bis sieben Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. In den höheren Lagen Frankens und der Oberpfalz sollen am Montag bis zu zehn Zentimeter Neuschnee fallen, dort und in Unterfranken kann es glatt werden. In den tieferen Lagen regnet es, am Alpenrand bleibt es am Tag hingegen zunächst trocken. In der Nacht zum Dienstag besteht bei bis zu minus zwei Grad besonders in der Osthälfte des Freistaats und an den Alpen Glättegefahr durch Schnee und überfrierende Nässe.