200 Einzelhandels-Beschäftigte bei Demo zu Tarifkonflikt

Auch Liverpool an Ex-Leipziger Eberl interessiert München galt bisher als die nächste Station von Max Eberl. Oder geht es doch auf die Insel in die Premier League?

Rund 70 Menschen demonstrieren bei AfD-Parteiveranstaltung Mit Fahnen und Transparenten haben rund 70 Menschen am Donnerstagabend wegen einer AfD-Parteiveranstaltung in einer Dresdner Gaststätte protestiert. Die Demonstrantinnen und Demonstranten seien dem linken Spektrum zuzuordnen, teilte die Polizei am Freitag mit. Kontaktversuche der Beamten seien von den Teilnehmern ignoriert worden. Um ein Aufeinandertreffen der beiden Lager zu verhindern, positionierten sich Polizisten unter anderem am Eingang des Restaurants.