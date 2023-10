20 Prozent mehr Fachbesucher auf der Buchmesse

Mehr zum Thema

Frankfurts Torwart Trapp für ein Europapokal-Spiel gesperrt Eintracht Frankfurt muss in der Conference League im kommenden Heimspiel gegen HJK Helsinki auf Kapitän Kevin Trapp (33) verzichten. Wie der Bundesligist am Freitag mitteilte, gab die Europäische Fußball-Union UEFA dem Einspruch der Hessen gegen die Sperre nicht statt, da es sich bei der Beurteilung um eine Tatsachenentscheidung des Schiedsrichters gehandelt habe. Der Nationaltorhüter hatte nach Abpfiff des vergangenen Auswärtsspiels bei PAOK Saloniki infolge einer Rudelbildung überraschend die Rote Karte gesehen.

RTL