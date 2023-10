20-Meter-Schiff in Greifswalder Hafen gesunken

Mehr zum Thema

Studien: Klimawandel begünstigt Sturmfluten an der Nordsee Sturmfluten an der deutschen Nordseeküste könnten Studien zufolge gegen Ende des Jahrhunderts mit dem Klimawandel zunehmen. Sturmebben, wie beispielsweise am vergangenen Freitag, könnten hingegen mit fortschreitendem Klimawandel seltener vorkommen, berichtete das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) am Montag in Hamburg. Das BSH hat für die Studien gemeinsam mit der Bundesanstalt für Wasserbau (BAW) Faktoren untersucht, die die Sturmfluten und Sturmebben in der Deutschen Bucht begünstigen und wie sich diese durch den Klimawandel ändern könnten. Im Vordergrund stehen dabei atmosphärische Bedingungen wie Wetterlage und Sturmstärke, aber auch der Meeresspiegelanstieg.