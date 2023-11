20-Jähriger stirbt bei Unfall

Mehr zum Thema

Obdachlosenhilfen rüsten sich für die kalte Jahreszeit In den größeren Städten in Thüringen läuft die Kältehilfe für Obdachlose an. Das Amt für Soziales ist gut auf den Winter vorbereitet, sagte ein Sprecher der Stadt Erfurt. Auch Weimar, Jena, Meiningen und Altenburg sowie die Caritas im Bistum Erfurt, die Tagestreffs in Erfurt, Leinefelde und Eisenach unterhält, sehen sich für die kalte Jahreszeit gut aufgestellt.