20-Jähriger kracht mit Auto gegen Baum und stirbt

Bundesliga: Gladbach besiegt Wolfsburg Borussia Mönchengladbach hat den Aufwärtstrend fortgesetzt und die Ergebniskrise des VfL Wolfsburg verschärft. Die Mannschaft von Trainer Gerardo Seoane gewann am Freitagabend zum Auftakt des 11. Spieltags in der Fußball-Bundesliga gegen die Niedersachsen verdient mit 4:0 (2:0). Für die Gladbacher, die auch von einem groben Patzer des Wolfsburger Torwarts Koen Casteels profitierten, war es das vierte Pflichtspiel nacheinander ohne Niederlage.