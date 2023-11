20-Jähriger fährt mit Bagger angetrunken durch Bielefeld

Mehr zum Thema

Kriegsbombe im Rhein-Sieg-Kreis entschärft Im Rhein-Sieg-Kreis ist in der Nacht zum Dienstag eine Weltkriegsbombe entschärft worden. Dafür war ein Bereich im Umkreis von etwa 300 Metern um den Fundort evakuiert worden, wie die Stadt Rheinbach mitteilte. Die Anwohner konnten noch in der Nacht in ihre Häuser und Wohnungen zurückkehren. Im evakuierten Bereich lagen unter anderem der Bahnhof sowie Teile des Geländes der Justizvollzugsanstalt Rheinbach. Auch eine Pflegeeinrichtung war betroffen, wie der Bonner General-Anzeiger berichtete. Die Bombe war demnach am Montag bei Bauarbeiten gefunden worden.

Sammelklage gegen Vodafone wegen Preiserhöhungen Verbraucherschützer verklagen den Telekommunikationsanbieter Vodafone wegen Preiserhöhungen. Die Maßnahmen seien unzulässig, teilte der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) am Dienstag mit. Eine entsprechende Klage sei beim Oberlandesgericht Hamm eingereicht worden. Auf Basis eines im Oktober in Kraft getretenen Gesetzes können sich Vodafone-Kunden an einer neuen Form der Sammelklage beteiligen, indem sie sich in ein Klageregister eintragen. Vodafone hatte im April damit begonnen, die Preise für alle seine Festnetz-Tarife (Kabel und DSL) um fünf Euro pro Monat anzuheben. Vodafone betont, sich an geltendes Recht gehalten zu haben.