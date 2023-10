20-Jähriger durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt

Mehr zum Thema

Mann wird auf A2-Raststätte von LKW angefahren und stirbt Beim Rückwärtsausparken soll ein Lastwagen auf einer Rastanlage der A2 einen 73-Jährigen erfasst und über eine längere Strecke mitgeschleift haben. Der Fußgänger starb am Freitagabend an der Unfallstelle, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

SPD-Fraktionschef Tonne: Entscheidungen besser kommunizieren Die SPD muss politische Entscheidungen nach Ansicht des niedersächsischen Landtags-Fraktionschefs Grant Hendrik Tonne deutlicher mitteilen. Das sagte der Poltiker dem Weser-Kurier (Samstag). Seine Partei nehme sich für gewöhnlich großer Herausforderungen an, dann nickt man einmal, sagt «gut so, legt die Akte zur Seite und schnappt sich das nächste Thema.»