20-Jährige ohne Führerschein flüchtet im Auto vor Polizei

Mehr zum Thema

Polizei: In der Nacht keine nennenswerten Vorfälle nach Demo Im Zusammenhang mit dem Nahost-Konflikt gab es in Berlin zuletzt teils heftige Zusammenstöße zwischen Demonstranten und der Polizei. Wie ist die Lage nach der großen Demonstration am Samstag?

Personal knapp bei Weihnachtsmärkten: Günstiger Baum gefragt Kerzen, Tannen und Glühwein-Duft - in wenigen Wochen startet die Weihnachtsmarkt-Saison in Brandenburg. Bekommen die Besucher Personalknappheit bei Hütten-Betreibern und Inflation zu spüren? Beim Weihnachtsbaum-Kauf dürften die Verbraucher jedenfalls nicht nur auf einen schönen Wuchs schauen.