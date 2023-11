20-Jährige auf Schulgelände getreten und mit Messer bedroht

Mehr zum Thema

Justizminister plant Bündelung von Asylverfahren in Gießen Für schnellere Asylverfahren sollen in Hessen künftig neu eingehende Fälle, die sichere Herkunftsstaaten betreffen, beim Verwaltungsgericht in Gießen gebündelt werden. Das ist das Ergebnis einer Arbeitsgruppe von Verwaltungsrichtern und -richterinnen unter Leitung des Justizministers Roman Poseck (CDU). Gerade bei diesen Verfahren kommt es auf Schnelligkeit an, da die Erfolgsaussichten des Asylantrages ungünstig, die Rückführungsperspektiven dagegen günstig sind, teilte Poseck am Donnerstag in Wiesbaden mit. Für die zusätzlichen Aufgaben soll das Verwaltungsgericht Gießen personelle Verstärkung bekommen.

Betrug und Steuerhinterziehung: Festnahmen im Baugewerbe Wegen des Verdachts auf Betrug und Steuerhinterziehung in Millionenhöhe sind am Donnerstag in Hessen und Bayern zwei Beschuldigte festgenommen worden. Wie die Staatsanwaltschaft Frankfurt und das Hauptzollamt Gießen mitteilten, fanden die Festnahmen unter dem Decknamen Tartaros in den frühen Morgenstunden statt. Die Vorwürfe richten sich demnach gegen insgesamt 20 Beschuldigte aus dem Baugewerbe im Rhein-Main-Gebiet. Eine Sprecherin des Hauptzollamtes Gießen teilte mit, der Zoll gehe von einem Schaden von mehr als 5,7 Millionen Euro aus.