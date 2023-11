2. Liga: Elversberg stoppt Schalker Aufwärtstrend

Mehr zum Thema

Ehemaliger Schalke-Trainer Diethelm Ferner gestorben Der FC Schalke 04 trauert um seinen früheren Trainer Diethelm Ferner. Wie der Fußball-Zweitligist am Freitag unter Berufung auf Ferners Familie mitteilte, starb er am Dienstag im Alter von 82 Jahren. Der Coach betreute die Gelsenkirchener unter anderem beim legendären 6:6 nach Verlängerung gegen den FC Bayern München im DFB-Pokal-Halbfinale im Jahr 1984.