2,8 Millionen für neues Rückhaltebecken in Freital

Umweltminister will mehr Abfälle in Sachsen recyceln In Sachsen sollen künftig Abfälle reduziert und häufiger als Rohstoffe wiederverwertet werden. Dazu habe das Kabinett einen Kreislaufwirtschaftsplan beschlossen, erklärte Umweltminister Wolfram Günther am Dienstag in Dresden. Für Sachsen gebe es damit einen Paradigmenwechsel, so der Grünen-Politiker. Wir vollziehen die Wende weg von der Abfallwirtschaft hin zu Kreisläufen und Wiederverwendung. Unter anderem soll der Import und Export von Abfällen deutlich reduziert, die getrennte Sammlung von Bioabfällen und Wertstoffen optimiert werden. Abfälle aus den Bereichen Verpackung und Elektronikgeräte sollen besser sortiert und aufbereitet werden. Ziel ist es, dass im Jahr 2023 nur noch etwa413 000 Tonnen Abfälle aus privaten Haushalten und Kleingewerben anfallen - und damit etwa 80 000 Tonnen weniger als noch 2019.

Raser doppelt so schnell gefahren wie erlaubt Die Polizei hat nördlich von Bautzen einen Raser erwischt, der mit seinem Wagen doppelt so schnell unterwegs war, wie erlaubt. Die Polizei kontrollierte am Montag die Geschwindigkeit auf der B69 bei Zescha, wie die Behörde am Dienstag mitteilte. Das Tempolimit liegt demnach an der Stelle bei 60 Kilometer pro Stunde für Lkw und bei 70 Kilometer pro Stunde für alle weiteren Fahrzeuge. 44 Auto- und Lkw-Fahrer waren zu schnell unterwegs - darunter der Raser, der laut Polizei mit 137 Kilometer pro Stunde geblitzt wurde. Dem Fahrer drohen 600 Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg und zwei Monate Fahrverbot, wie es hieß.