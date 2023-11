2,5 Millionen Euro für Denkmal für Friedliche Revolution

Für ein Denkmal als Erinnerung an die Friedliche Revolution im Herbst 1989 in Leipzig stellt der Bund 2,5 Millionen Euro zur Verfügung. Dies habe der Haushaltsauschuss des Bundestages in der Nacht zu Freitag entschieden, wie aus einer Mitteilung des Leipziger Bundestagsabgeordneten Holger Mann (SPD) von Freitag hervorgeht. Das Denkmal soll auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz am Innenstadtring entstehen, wo sich die Menschen im Herbst 1989 versammelt hatten.

Zudem unterstützt der Bund die Ausgestaltung des Lichtfests in Leipzig in Höhe von 1,2 Millionen Euro. Es ist ein wichtiges Zeichen an all die mutigen Leipziger:innen, dass zwei Projekte bedacht werden, die die Erinnerung an die Friedliche Revolution im Herbst 1989 aufrechterhalten, betonte Mann.