2:2 - Facklam schießt Lübeck in der Nachspielzeit zum Remis

Winterwetter sorgt für glatte Straßen und Unfälle im Norden Wegen glatter Straßen kam es am Wochenende zu Unfällen im Norden. In Hamburg rückte erstmals in dieser Saison der Winterdienst aus. Zum Beginn der neuen Woche müssen Autofahrer wieder aufpassen.

Kiel auf Kurs: Nach 3:0 in Kaiserslautern Dritter Holstein Kiel ist in der 2. Liga bestens unterwegs und punktet auch auf dem gefürchteten Betzenberg. Die Kieler könnten kommende Woche vom Hamburger Stadtduell an der Spitze profitieren.