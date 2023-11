„1Live“-Krone für beliebteste Musiker wird verliehen

Mehr zum Thema

Zwei Männer bei Unfall schwer verletzt Bei einem Unfall sind ein Autofahrer und sein Beifahrer in Siegen am Donnerstagmorgen schwer verletzt worden. Das Auto der 32 und 33 Jahre alten Männer kam nach ersten Erkenntnissen mit nicht angepasster Geschwindigkeit von der Straße ab und prallte nach einer Fahrt über ein massives Steinfeld gegen einen Brückenpfeiler, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte. Beide wurden dabei schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Da die Beamten bei den Männern Alkoholgeruch wahrnehmen konnte, wurde eine Blutentnahme angeordnet.

Nach Weiterkommen: Leverkusen will vorzeitigen Gruppensieg Das Weiterkommen hat Bayer Leverkusen in der Europa League schon sicher. Nun geht es um den Gruppensieg. Der hat eine besondere Bedeutung und soll deshalb auf jeden Fall errungen werden.