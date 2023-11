19-Jähriger verliert Kontrolle über Auto - drei Verletzte

Mehr zum Thema

Bürgerdialog zu Gefängnisneubau im Norden von Halle geplant Das Land will die Öffentlichkeit im Rahmen eines Bürgerdialogs über den geplanten Gefängnisneubau im Norden von Halle informieren. An diesem Montag sollen in der Kirche St. Pankratius in Halle der Sachstand erläutert und Fragen beantwortet werden, wie das Justiz- und Verbraucherschutzministerium in Magdeburg mitteilte. Die Kirche habe eine Kapazität von etwa einhundert Plätzen, hieß es. Teilnehmen wollen den Angaben zufolge Landesjustizministerin Franziska Weidinger (CDU), Finanzstaatssekretär Rüdiger Malter und Halles Bürgermeister Egbert Geier (SPD).

Neue Ehle-Brücke: Freigabe für den Verkehr am Dienstag Die mehr als eine Million Euro teure Brücke über die Ehle in Loburg (Landkreis Jerichower Land) kann für den Verkehr freigegeben werden. Im Laufe des Dienstags sollen nach 16-monatiger Bauzeit Fahrzeuge über die neue Brücke rollen, wie das Ministerium für Infrastruktur und Digitales am Samstag mitteilte. Der Ersatzneubau sei das Kernstücke beim Ausbau der Ortsdurchfahrt im Zuge der L55, hieß es. Die aus dem Jahr 1949 stammende alte Brücke konnte wegen starker Beschädigungen nicht instandgesetzt werden.