19-Jähriger nach Messerangriff in Lebensgefahr

Ein 19 Jahre alter Mann ist bei einem Messerangriff in der Bielefelder Innenstadt lebensgefährlich verletzt worden. Die Tat ereignete sich am Samstagabend kurz nach 21.00 Uhr an einem zentralen Platz in der Innenstadt. Der 21 Jahre alte mutmaßliche Angreifer wurde noch am Tatort festgenommen. Er kam in Untersuchungshaft wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntag mitteilten.

Es habe eine Auseinandersetzung innerhalb der Szene an dem Innenstadtplatz gegeben, teilten die Ermittler mit. Der 21-Jährige soll dabei seinen 19-jährigen Kontrahenten niedergestochen und sich danach mit dem Messer selbst leichte Verletzungen beigebracht haben. Deshalb wurde er nach der Tat zunächst im Krankenhaus behandelt. Der Innenstadtplatz gilt als Brennpunkt und Drogen-Hotspot in Bielefeld.