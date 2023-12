19-Jähriger kracht mit Auto in Zaun: Wagen bleibt hängen

Ein 19-Jähriger ist in Speyer mit seinem Auto von der Straße abgekommen und hat seinen Wagen in eine missliche Lage gebracht. Sein Auto landete am Sonntag schräg in einem Zaun und verkeilte sich so, dass mehrere Räder in der Luft hingen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Zuvor war der junge Fahrer aus unbekannten Gründen über einen Einmündungsbereich gefahren und in eine Mauer und den Zaun geprallt. Er stieg nach dem Unfall unverletzt aus dem Wagen aus. Laut Polizei entstand ein Schaden von etwa 15.000 Euro.