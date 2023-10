19-Jähriger durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt

Mehr zum Thema

Eine Verletzte bei kleiner Explosion in Mehrfamilienhaus Bei einer Explosion in einem Mehrfamilienhaus in Dossenheim (Rhein-Neckar-Kreis) ist eine Frau leicht verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher am Samstag sagte, hatten am Freitagabend mehrere Anwohner Knallgeräusche gemeldet. Die Feuerwehr löschte anschließend einen kleinen Zimmerbrand in einer Wohnung im ersten Stock schnell.

Autofahrerin in Ludwigsburg fährt gegen Ampel Bei einem Unfall in Ludwigsburg ist eine Frau schwer verletzt worden. Die 48-jährige Autofahrerin fuhr am Samstagmorgen mit ihrem Wagen auf der Bundesstraße 27, als sie aus zunächst unklarer Ursache nach rechts von der nassen Fahrbahn abkam und gegen eine Ampel prallte. Wie die Polizei mitteilte, kam die Frau mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Es entstand ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro.