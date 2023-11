19-Jährige bei Auseinandersetzung mit Cuttermesser verletzt

Mehr zum Thema

Militärlaster fährt in Baustelle: 100.000 Euro Schaden Ein 54-Jähriger ist in Unterfranken mit einem Militärlaster in eine Baustelle gefahren und dabei leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, verursachte der Fahrer, der ohne Fahrerlaubnis unterwegs war, bei dem Unfall am Mittwochabend im Landkreis Kitzingen einen Schaden in sechsstelliger Höhe.

Sänger der Spider Murphy Gang hat mit 76 Jahren geheiratet Der Sänger der Spider Murphy Gang, Günther Sigl, hat im Alter von 76 Jahren geheiratet. Doris hat mich in einem besonderen Augenblick erwischt - und ich habe JA gesagt. Davon war sie selbst sehr überrascht, erzählte Sigl der Bild-Zeitung (Donnerstag) vom Heiratsantrag seiner langjährigen Partnerin. Nach Informationen der Zeitung wurden Sigl und Doris Furtmair bereits am 1. September von Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) im Standesamt am Englischen Garten getraut - nach fast zwanzig Jahren Beziehung.