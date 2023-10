19. Ausgabe des Berliner „Festival of Lights“ startet

Das Berliner Festival of Lights startet an diesem Freitag in seine 19. Ausgabe. Ab 19.00 Uhr sollen an rund 40 Orten etwa 85 Lichtkunstwerke gezeigt werden - etwa an Wahrzeichen wie dem Brandenburger Tor, dem Fernsehturm, dem Potsdamer Platz und dem Schloss Charlottenburg. Am Eröffnungsabend wird nach Angaben der Veranstalter auch der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) am Brandenburger Tor erwartet.

Am Fernsehturm wollen sechs Künstler ihre Interpretation des Festivalmottos Colours of Life zeigen. Auch wollen die Veranstalter in diesem Jahr das 50. Jubiläum des Hip-Hop mit einer Projektionsshow an der Oberbaumbrücke feiern. Das Festival endet am 15. Oktober und ist für Besucher kostenlos. Die Lichtinszenierungen sind zwischen 19 und 23 Uhr zu sehen.