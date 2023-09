1860-Profi nach grobem Foul für drei Spiele gesperrt

Mehr zum Thema

Autos stoßen frontal zusammen: Fahrerinnen in Lebensgefahr Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos in Niederbayern sind die beiden Fahrerinnen lebensgefährlich verletzt worden. Die beiden Wagen seien am Donnerstag bei Geisenhausen (Landkreis Landshut) auf der Bundesstraße 299 kollidiert, teilte die Polizei mit. Warum eine 74-Jährige mit einem der beiden Autos zuvor auf die Gegenfahrbahn geraten war, blieb zunächst unklar.

Söder und Blume legen Masterplan zu Kernfusion vor Bayern will in einem eigenen Programm die Forschung an der Kernfusion als mögliche Energiequelle der Zukunft voranbringen. Eineinhalb Wochen vor der Landtagswahl präsentierten Ministerpräsident Markus Söder und Wissenschaftsminister Markus Blume (beide CSU) am Donnerstag in Garching am Max-Planck-Institut für Plasmaphysik einen bayerischen Masterplan zur Förderung der Kernfusion und neuartiger Kerntechnologien.