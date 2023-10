1860 München verpasst Sieg in Münster in der Schlussphase

Mehr zum Thema

Hündin stürzt in Bach und wird verletzt - Rettungsaktion Eine Hündin ist im Berchtesgadener Land in einen Bach in einer Klamm gefallen und von Einsatzkräften gerettet worden. Die zehn Jahre alte Boea sei am Samstag bei Marktschellenberg in die Almbachklamm gestürzt, als sie wegen Gegenverkehr am Weg ausgewichen war, teilte das Bayerische Rote Kreuz (BRK) am Sonntag mit. Das Tier stürzte etwa zehn Meter tief in die Klamm und verletzte sich dabei.