1860 München verliert in Nachspielzeit gegen Jahn Regensburg

Mehr zum Thema

Sturmböen und milde Temperaturen in Bayern Die Menschen in Bayern müssen sich auf stürmische Tage einstellen. Vor allem am Sonntag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) schwere Böen und Sturmböen in Hochlagen. Da kann schon mal ein Ast runterfallen, beschrieb ein Sprecher des DWD am Samstag die erwarteten Windgeschwindigkeiten. Auch an Gerüsten und Ziegeln könnte der Wind rütteln.