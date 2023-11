1860-Coach auf Tribüne: „Niemand muss den Jacobacci machen“

Mehr zum Thema

Diebstahl aus Geldtransporter: Mehrjährige Strafen gefordert Für einen Millionendiebstahl aus einem Geldtransporter hat der Staatsanwalt vor dem Landgericht Regensburg mehrjährige Haftstrafen für die drei Angeklagten gefordert. Die Verteidiger plädierten am Freitag auf Strafen, die teils noch zur Bewährung ausgesetzt werden könnten. Dem Trio wird vorgeworfen, im April 2023 in Cham gemeinschaftlich einen Überfall auf einen Geldtransporter vorgetäuscht und mehr als eine Million Euro gestohlen zu haben. Der 56 Jahre alte Angeklagte war der Fahrer des Wagens, die mitangeklagten Frauen seine damalige Lebengefährtin und deren Tochter.