180 Polizeikräfte bei Razzia im Bahnhofsviertel im Einsatz

Auto eines AfD-Politikers geht in Flammen auf In Kassel ist in der Nacht zum Freitag das Auto eines AfD-Politikers in Flammen aufgegangen. Nach ersten Erkenntnissen sei von Brandstiftung auszugehen, berichtete das Polizeipräsidium Nordhessen. Der Besitzer hatte den Brand selbst entdeckt und mit einem Feuerlöscher löschen können, teilte die Polizei mit.

Merz erinnert Bundesregierung an Deutschlandpakt Der CDU-Bundesvorsitzende Friedrich Merz hat die Bundesregierung aufgefordert, möglichst bald den angekündigten Deutschlandpakt anzugehen. Es müsse dringend etwa darüber gesprochen werden, wie die irreguläre Migration in die sozialen Sicherungssysteme reduziert oder möglichst schnell gestoppt werden könne, erklärte er bei einer CDU-Wahlkampfveranstaltung in Taunusstein am Freitag.