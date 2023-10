18 Jahre nach Vergewaltigung: Urteil erwartet

18 Jahre nach der Vergewaltigung einer jungen Frau durch zwei Männer in Hamburg-Bergedorf will das Landgericht am Donnerstag (13.00 Uhr) ein Urteil gegen einen der mutmaßlichen Täter sprechen. Der 44-Jährige ist wegen gemeinschaftlicher Vergewaltigung angeklagt. Das Verbrechen hatte sich in der Nacht zum 8. Juli 2005 in einer Unterkunft für Spätaussiedler ereignet.

Der heute 44-Jährige soll laut Anklage gemeinsam mit einem Mittäter die damals 18-Jährige zur Rücknahme einer Strafanzeige gedrängt haben. Im Zusammenhang mit der Anzeige wegen eines Handydiebstahls lief ein Verfahren gegen einen dritten Mann vor dem Amtsgericht Hamburg-Bergedorf. Als sich die Frau geweigert habe, sollen der Angeklagte und sein Komplize sie in der Tatnacht in einen Wohncontainer gebracht haben.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft drohte der Angeklagte, sie zu töten, wenn sie nicht die Anzeige zurücknehme. Er habe ihr mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen und sie mit einem Strick gewürgt. Dann hätten er und der Mittäter, der bereits im November 2005 zu einer Jugendstrafe verurteilt worden ist, sie nacheinander vergewaltigt.

Das Opfer hatte nach Angaben eines Gerichtssprechers in dem Verfahren unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgesagt, deshalb waren auch die Plädoyers nicht öffentlich.