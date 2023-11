18-Jähriger wegen Drohvideos festgenommen: Waffe nicht echt

Mehr zum Thema

BGH: Rückwärtsfahren in Einbahnstraße verboten In Einbahnstraßen ist es nach einem höchstrichterlichen Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) verboten, rückwärts entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung zu fahren. Lediglich (unmittelbares) Rückwärtseinparken (Rangieren) ist ebenso wie Rückwärtseinfahren aus einem Grundstück auf die Straße erlaubt, wie aus der am Donnerstag veröffentlichten Entscheidung hervorgeht.

Reul: „Islamisten haben Härte des Rechtsstaates abbekommen“ Der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul (CDU) sieht in den Razzien gegen islamistische Organisationen vom Donnerstag einen wichtigen Schritt im Kampf gegen deren Strukturen. Islamisten haben die Härte des Rechtsstaates zu spüren bekommen - und das darf nur der Anfang sein im Kampf gegen Hamas und Samidoun, sagte Reul auf dpa-Anfrage. Die Durchsuchungen werden uns helfen weitere Strukturen und Akteure in der Hass-Community der Islamisten und Antisemiten aufzuhellen.