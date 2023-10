18-Jähriger stirbt nach Motorradunfall im Krankenhaus

Mehr zum Thema

ÖBB übernnimmt Go-Ahead-Regionalbahn in Süddeutschland Die österreichische Bundesbahn ÖBB übernimmt die in Bayern und Baden-Württemberg aktive Tochtergesellschaft des britischen Bahnkonzerns Go-Ahead. An den aktuellen Angeboten und Fahrplänen ändert sich bei Go-Ahead Deutschland nichts, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.