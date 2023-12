18-Jähriger springt auf fahrenden Zug in Grimmen

Ein Jugendlicher ist am Freitag in Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen) auf eine anfahrende Regionalbahn gesprungen. Ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn betätigte sofort die Notbremse, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin sei der Jugendliche wieder von der Bahn abgesprungen. Laut Polizei konnten die Einsatzkräfte wenig später vor Ort einen 18-jährigen Tatverdächtigen ermitteln. Gegen ihn wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet.