18-Jähriger fällt vor die U-Bahn und stirbt

Mehr zum Thema

Mehr als 500.000 Weihnachtspakete pro Tag allein in Berlin Der Logistikkonzern DHL rechnet für die betriebsreichsten Tage vor Weihnachten mit mehr als 500.000 Paketzustellungen täglich allein in Berlin. An einem normalen Tag bearbeiten wir rund 250.000 Pakete in Berlin. In der Vorweihnachtszeit sind es an manchen Tagen mehr als doppelt so viele, sagte Johannes Nedo, Sprecher der Deutschen Post in der Hauptstadt, der Deutschen Presse-Agentur. An welchen Tagen besonders viele Pakete zu transportieren seien, lasse sich vorab nicht genau sagen. Mit der Cyber Week hatten wir aber auf jeden Fall schon Tage, die vermutlich in der Statistik uneinholbar sind, sagte Nedo.