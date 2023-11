18-jähriger Arbeiter von Steinplatte erschlagen

Mehr zum Thema

Bushido und Fler streiten um „Carlo Cokxxx Nutten“ Die Rapper Bushido und Fler streiten mal wieder vor Gericht - um Carlo Cokxxx Nutten. Nach einer Klage Bushidos läuft seit Dienstag vor dem Landgericht München I ein Zivilprozess. Bushido beansprucht die Nutzung des Schriftzuges Carlo Cokxxx Nutten und des Logos mit dem stilisierten Bild einer Messerklinge für sich. Er will mit der Klage vor allem erreichen, dass Fler mit Schriftzug und Logo bedruckte Produkte wie Sticker oder Lederjacken nicht länger online verkaufen darf. Zudem verlangt er Schadenersatz sowie den Rückruf und die Vernichtung der Waren. Am 16. Januar 2024 will das Gericht eine Entscheidung verkünden.

Vier Länder fordern Nothilfeprogramm für Krankenhäuser Mit einer gemeinsamen Bundesratsinitiative fordern Bayern, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und Sachsen-Anhalt vom Bund ein Soforthilfeprogramm für Krankenhäuser in Geldnot. Die Bundesregierung muss sich jetzt klar dazu bekennen, die Krankenhäuser finanziell zu stabilisieren. Denn wegen der rasant gestiegenen Betriebskosten haben viele Kliniken große Schwierigkeiten. Das darf die Bundesregierung nicht länger ignorieren, sagte Bayerns Gesundheitsministerin Judith Gerlach (CSU) am Dienstag in München. Die nächste Sitzung des Bundesrates ist am kommenden Freitag.