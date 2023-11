18-Jährige entführt Säugling aus Hamburger Klinik

Mehr zum Thema

MSC-Übernahmeangebot für Hafenlogistiker HHLA abgelaufen Der Deal ist umstritten: Die Stadt Hamburg will den Hafenlogistiker HHLA künftig gemeinsam mit der weltgrößten Containerreederei MSC führen. Ein Kaufangebot von MSC an HHLA-Aktionäre liegt seit vier Wochen vor.

Schuss durch Wohnungstür: Prozess wegen Mordversuch Ein knappes halbes Jahr nach einem Schuss durch die Wohnungstür seiner Nachbarin muss sich ein 49-Jähriger ab Dienstag (13.00 Uhr) vor einer Schwurgerichtskammer am Landgericht Hamburg verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Deutschen versuchten Mord vor. Aus rechtsradikaler und fremdenfeindlicher Gesinnung soll er demnach am 27. Mai dieses Jahres mit einem Repetiergewehr auf die geschlossene Wohnungstür seiner Nachbarin geschossen haben, um sie zu töten.