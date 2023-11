17 Prozent der Erwachsenen in Hessen stark übergewichtig

Mehr zum Thema

Razzia gegen „Reichsbürger“ in zwei Kreisen Hessens In Hessen hat es im Rahmen einer bundesweiten Aktion gegen sogenannte Reichsbürger zwei Durchsuchungen gegeben. Es sei zu keinen Festnahmen gekommen, sagte das Landeskriminalamt Hessen in Wiesbaden auf Nachfrage. Die beiden Durchsuchungsbeschlüsse seien in den Landkreisen Offenbach und Rheingau-Taunus vollstreckt worden.