17-Jähriger nach Tod eines Mannes in Freital angeklagt

Mehr zum Thema

Kretschmer: Migrationspolitik braucht Maßnahmenbündel Vor der Ministerpräsidentenkonferenz am kommenden Montag hat Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer ein Maßnahmenbündel zur Begrenzung der Migration gefordert. Wir müssen wissen, auf welche Zahl wollen wir kommen. Wenn wir das wissen, werden wir die Maßnahmen bringen, sagte der CDU-Politiker am Freitag im ZDF-Morgenmagazin. Als mögliche Maßnahmen zählte er unter anderem die Kürzung von Sozialleistungen, die Reduzierung von Familiennachzügen und verstärkte Kontrollen an den EU-Außengrenzen auf.

Aus Torgau geflohener Häftling in Freiburg gefasst Vier Tage nach seiner Flucht ist ein Häftling aus der Justizvollzugsanstalt Torgau in Freiburg im Breisgau gefasst worden. Wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte, geriert der 52-Jährige am späten Dienstagabend am Freiburger Hauptbahnhof in eine Kontrolle. Der Mann sei bei einem Freigang am Freitag geflüchtet. Er müsse noch eine 20-monatige Freiheitsstrafe wegen Betrugs verbüßen. Der 52-Jährige soll nun zurück nach Sachsen gebracht werden.