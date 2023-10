17-Jähriger mit Messer schwer verletzt: Zwei Festnahmen

Mehr zum Thema

Bis zu 12 Grad in Thüringen: In der Nacht ist Frost möglich Der Dienstag in Thüringen startet nach leichtem Frost kühl und nebelig. Der Nebel lichtet sich am Vormittag und macht dichten Wolken Platz, die sich im Tagesverlauf auflockern, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag mitteilte. Die Höchstwerte liegen zwischen zehn und zwölf Grad, im Bergland zwischen sieben und zehn Grad. In Hochlagen gibt es mäßigen Wind.