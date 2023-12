17-Jähriger kracht alkoholisiert gegen Bäume

Mehr zum Thema

Deutsche Fußballerinnen gegen Dänemark um Olympia-Chance Für die deutschen Fußball-Nationalspielerinnen steht gegen Dänemark am Freitag in Rostock (20.30 Uhr/ZDF) ein wichtiges Spiel auf dem angestrebten Weg zu den Olympischen Spielen 2024 in Paris an. Bei einer Niederlage oder einem Unentschieden hätte das Team von Interims-Bundestrainer Horst Hrubesch keine Möglichkeit mehr, sich für Olympia zu qualifizieren. Bei einem Sieg mit nur einem Tor Differenz würden die Chancen auf ein Minimum sinken.

Jugendliche Täter nach Messerangriff auf Mann auf der Flucht Ein 29 Jahre alter Mann ist bei einem Messerangriff in Rostock an der Hand verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam es am Donnerstagabend zu einem Streit zwischen vier Personen. Nach einer zunächst verbalen Streitigkeit griffen zwei Männer und eine Frau den 29-Jährigen an.