17-Jähriger attackiert Gastwirt mit Gürtel: Tritt Polizisten

Leute verunglücken mit Auto: 17-Jährige tödlich verletzt Eine Tote, drei Schwerverletzte - vier junge Menschen sind mit dem Auto in Oberbayern verunglückt. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatte ein 20-Jähriger am Freitag in Rosenheim die Kontrolle über sein Auto verloren. Dieses kam von der Straße ab und prallte gegen einen Baum.