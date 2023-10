17-Jährige stirbt nach Unfall in Kiel

Die Beiden seien wohl vor dem Unfall zusammen in einer Wohnung im Stadtteil Gaarden gewesen, in der es zu einem Streit kam. „Derzeitige Ermittlungen weisen darauf hin, dass die junge Frau gegen ihren Willen mit dem Fahrzeug vom Ort weggebracht wurde und es dann im Kieler Innenstadtbereich zu dem Verkehrsunfall kam“, so die Polizei. Die Ermittlungen dauern an. (lmi/lve)