17-Jährige stirbt bei Autounfall: Drei junge Leute verletzt

Eine Tote, drei Schwerverletzte - vier junge Leute sind in Rosenheim mit dem Auto verunglückt. Noch ist offen, wie es dazu kommen konnte.

Ein Auto mit vier jungen Leute prallt in Oberbayern gegen einen Baum: Eine 17-Jährige stirbt, die drei anderen Insassen kommen schwer verletzt ins Krankenhaus. Der Zustand der jungen Leute sei weiterhin stabil, sagte Polizeisprecherin Kathrina Frosin am Sonntag. Wie es am Freitagabend zu dem Unfall in Rosenheim kommen konnte, war auch zwei Tage später noch unklar. Die Ermittlungen dazu laufen noch, wie Frosin sagte. Das wird sich im Laufe der Woche herauskristallisieren.

Ein 20-Jähriger hatte das Auto gesteuert, als es zu dem folgenschweren Unfall kam. Darin saßen außerdem ein gleichaltriger junger Mann, ein 17-Jähriger und die 17-Jährige. Gegen 21.30 Uhr war der Wagen nach den Erkenntnisse der Polizei von der Straße abgekommen und nach mehreren Metern mit einem Baum kollidiert. Die 17-Jährige starb kurz danach an ihren Verletzungen. Die anderen drei jungen Leute wurden schwer verletzt und kamen zum Teil mit dem Rettungshubschrauber in Kliniken.

Die Ermittler konnten sie nach Angaben von Frosin bisher noch nicht zu dem Unfall befragen. Die Staatsanwaltschaft hat einen Gutachter für eine technische Untersuchung und eine Analyse des Unfallhergangs beauftragt