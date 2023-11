17,9 Prozent ausländische Studierende in Sachsen-Anhalt

Mehr zum Thema

Sprachkitas regional sehr unterschiedlich verteilt Kitas, die eine besondere Sprachförderung anbieten, sind in Sachsen-Anhalt unterschiedlich verteilt. Während im Landkreis Harz 34 solcher Vorhaben bewilligt wurden, ist es im Altmarkkreis Salzwedel nur 1, wie aus der Antwort der Landesregierung auf eine Anfrage der Linken-Landtagsabgeordneten Nicole Anger hervorgeht. Im Landkreis Börde gibt es demnach 7 bewilligte Vorhaben, im Burgenlandkreis 17 und in Dessau-Roßlau 8. In Halle und Magdeburg befinden sich 33 beziehungsweise 31 bewilligte Sprachkitas. Landesweit waren es bis zum 19. Oktober den Angaben zufolge 215, weitere 11 Anträge befanden sich noch in Prüfung.