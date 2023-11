16 Verhandlungstage für Sommermärchen-Affäre angesetzt

Mehr zum Thema

Unbekannte beschmieren Gedenksteine an NS-Opfer in Mainz Unbekannte haben am Tag des Gedenkens an die Nazi-Pogrome gegen Jüdinnen und Juden mehrere Stolpersteine in Mainz beschädigt. Die drei Steine im Gedenken an Holocaust-Opfer sind am vergangenen Donnerstag mit schwarzer Farbe beschmiert worden, wie die Polizei in Mainz am Montag mitteilte. Die Namen auf den Stolpersteinen im Mainzer Stadtteil Ebersheim wurden dadurch unleserlich, hieß es. Die Täter stahlen demnach auch dort abgelegte Blumen. Die Polizei ermittelt zu den möglichen Tätern und bittet um Zeugenhinweise.