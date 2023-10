16 Millionen Euro für Jugendherberge am Markkleeberger See

Am Markkleeberger See bei Leipzig soll im Zuge eines Strukturwandel-Projekts eine neue Jugendherberge enstehen. Wie das sächsische Ministerium für Regionalentwicklung am Donnerstag mitteilte, wird das Vorhaben mit 16 Millionen Euro aus regionalen Mitteln und dem Investitionsgesetz Kohleregionen (InvKG) gefördert.

Geplant ist demnach eine moderne Jugendherberge, die das touristische Angebot am Markkleeberger See sehr sinnvoll ergänzen und zur Schaffung von Arbeitsplätzen beitragen wird, erklärte Staatsminister Thomas Schmidt (CDU). 170 Übernachtungsplätze soll der Neubau bieten, hinzu sollen Grillplätze, eine Cafeteria sowie Spiel- und Tischtennisplätze kommen. 2026 soll die Jugendherberge fertiggestellt und an den Landesverband des deutschen Jugendherbergswerks verpachtet werden. Derzeit betreibt der Landesverband Sachsen 23 Herbergen im Freistaat.

Die Jugendherberge ist eines von sechs Projekten zum Ausbau der touristischen Infrastruktur im Mitteldeutschen Revier. Mit einem Volumen von rund 468 Millionen Euro sollen insgesamt mehr als 40 Projekte gefördert werden.